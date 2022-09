easyJet defende prolongamento do lay-off em Portugal até março de 2021

A companhia de voos de baixo custos tem os trabalhadores em Portugal em lay-off até ao final de junho. E defende que o Governo deve prolongar este regime para ajudar as companhias áreas e garantir a proteção dos postos de trabalho.

O diretor geral da easyJet em Portugal, José Lopes, apela a que o regime de lay-off (suspensão temporária do posto de trabalho) seja estendido pelo governo até ao final da temporada de inverno. "Vai ser uma retoma lenta e difícil. Antes de 2023 não voltamos aos níveis pré-covid. É vital para a sobrevivência das companhias que o lay-off seja estendido até ao final da temporada de inverno", afirmou o diretor geral da easyJet, em declarações ao Expresso. A temporada de inverno termina em março de 2021.

José Lopes sublinha que ainda é cedo para responder se o mercado português irá ser afetado pelo corte de 30% do número de trabalhadores que o grupo prevê fazer na operação global e que foi anunciado pela casa mãe na semana passada. "Não devemos ter notícias sobre o que se irá passar em todas as juridições relativamente a esta matéria antes do final do mês", explicou.

Quanto à possibilidade de passarem a ser exigidos testes à Covid-19 para quem viaja de avião, o gestor defende que não faz sentido aplicar regras diferentes no uso de transportes de passageiros. "A indústria da aviação não pode ser penalizada com medidas que não são aplicadas a outros meios de transportes", considera.

"Há países que admitiram a hipótese de pedir testes e que estão a equacionar abandoná-la, como é o caso de Espanha e da Grécia", exemplifica José Lopes. Há um equilíbrio que tem de ser feito entre a segurança e um retomar na normalidade, sublinha. José Lopes acrescenta que as máscaras a bordo são obrigatórias para passageiros e tripulação, e que serão disponibilizados toalhetes e álcool gel.