Ministro da Economia diz que empresas já receberam 3,58 mil milhões de euros das linhas de crédito

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou esta terça-feira no Parlamento que no âmbito das linhas de crédito criadas para apoiar as empresas durante a pandemia "3582 milhões de euros já chegaram às empresas". O volume global das linhas de crédito ascende a 6 mil milhões de euros.

Numa audição na Comissão de Economia da Assembleia da República, Siza Vieira fez um balanço dos apoios que até agora chegaram efetivamente ao tecido empresarial, indicando ainda que relativamente ao "lay-off" simplificado foram até agora pagos às empresas 322 milhões de euros, entregues a cerca de 100 mil empresas com 780 mil trabalhadores.

Já a prorrogação de "lay-offs" teve até agora candidaturas aprovadas para 46 mil entidades empregadoras abrangendo 353 mil trabalhadores. E foram pagos até ao momento 130 milhões de euros. Siza Vieira considera que "este esforço ajuda a proteger o emprego".

No seu balanço, embora reconhecendo a queda da atividade económica em março e abril, o ministro da Economia sublinhou que "maio foi já um mês de alguma recuperação".

Siza Vieira indicou ainda que o programa Adaptar (que visa apoios imediatos para as empresas suportarem custos do regresso à atividade protegendo trabalhadores e clientes dos riscos de contágio) "já esgotou a dotação para as micro-empresas", estando "muito próximo" do limite da dotação para as pequenas e médias empresas.

No Parlamento, na sua intervenção inicial, Siza Vieira afirmou ainda que esta semana o Governo deverá aprovar um programa de estabilização económica e social para promover a transição do país para a normalidade depois do impacto inicial da pandemia.