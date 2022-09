Mercados online são a nova plataforma das exportações

Exportar online e utilizar os mercados digitais de venda de produtos, como a Amazon ou a AliExpress deve ser cada vez mais um desígnio das empresas portuguesas. Sobretudo quando os próximos passos a dar na sequência da pandemia da covid-19 deixam muitas incertezas a pairar sobre a forma como as empresas podem continuar a sua internacionalização.

O processo de aumentar a base de exportação e alcance da economia portuguesa continua a ser um objetivo assumido por parte do Governo e ficou hoje bem claro no lançamento do Acelerador das Exportações Online da AICEP. A ferramenta permite às empresas aceder a recomendações de mercados digitais customizadas para o seu perfil e criar um plano de internacionalização digital.

O evento foi transmitido nas plataformas da AICEP e no Facebook do Expresso e contou com a presença do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques; do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias; e do administrador da AICEP, João Dias, numa conversa moderada pela jornalista da SIC, Rita Neves. Conheça os principais tópicos de discussão.

Oportunidade

A pandemia fez com que as exportações online aumentassem ainda mais rapidamente e este é o momento certo para a expansão das empresas portuguesas

"Há quem diga que isto significa o recuo da globalização. Penso que é um erro pensar assim", garante Augusto Santos Silva

Os mercados online quebraram todos os recordes de venda e de visitas nos últimos dois meses

Política de internacionalização

O Acelerador das Exportações Online é visto como um auxiliar importante para que as empresas portuguesas possam recuperar o crescimento o mais rapidamente possível

Após o recorde dos 44% de riqueza nacional gerados pelas exportações em 2019, todos admitem as dificuldades mas manifestam esperança

"É um contributo para voltarmos aos bons resultados", admite Eurico Brilhante Dias

Nova ferramenta

A componente de inteligência artifical da nova ferramenta da AICEP significa uma abordagem muito personalizada

O portal sugere mercados digital por país de acordo com dados que o utilizador insere

Deste modo as empresas podem internacionalizar-se de forma mais pensada e estruturada

Novas formas de consumo

"Todos nós sentimos a mudança dos nossos hábitos", acredita João Dias

Os especialistas acreditam que o comércio digital é um dos sectores que vai crescer mais no pós-pandemia e os participantes no evento manifestaram a sua concordância

Muitas pessoas compraram online pela primeira vez e a tendência é para o fazerem cada vez mais

Resiliência