Inquérito às empresas portuguesas revela nova melhoria da atividade na segunda quinzena de maio

O inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP) junto de mais de 5 mil empresas revela uma nova melhoria da situação económica na segunda quinzena de maio, com 92% das empresas já em funcionamento, contra 90% na primeira metade do mês.

O INE destaca o setor de alojamento e restauração, onde a proporção de empresas em funcionamento saltou de 45% para 58%.

Considerando o mês de maio como um todo, o acompanhamento feito pelo INE e pelo BdP revela uma evolução mais significativa face a abril, com a percentagem de empresas em operação a subir de 83% para 91%.

"Face à situação que seria expectável sem pandemia, 73% das empresas reportaram um impacto negativo no volume de negócios (compara com 77% na quinzena anterior). O setor do alojamento e restauração continuou a registar a maior percentagem de empresas com reduções no volume de negócios (90%), ainda assim, menos sete pontos percentuais face ao registado na quinzena anterior", refere o INE.

"Comparando os dois meses, a percentagem de empresas respondentes com redução no volume de negócios, face à situação expectável sem pandemia, decresceu de 80% em abril para 75% em maio", acrescenta a mesma fonte.

Na segunda quinzena de maio, 45% das empresas assinalaram reduções do pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar face à situação que seria expectável sem pandemia (50% na quinzena anterior). As empresas do Alojamento e restauração continuaram a destacar-se, com 72% a referirem um impacto negativo no pessoal ao serviço (-10 pontos do que na quinzena anterior).

Comparando maio com abril, observou-se também uma diminuição da percentagem de empresas que referiram um impacto negativo no pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar face à situação expectável sem pandemia (de 59% em abril para 48% em maio).