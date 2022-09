Imobiliário quer relançamento dos vistos gold, menos IVA, menos IMI e mais arrendamento

Em resposta à atual crise que praticamente paralisou o imobiliário, os responsáveis do sector reivindicam o relançamento do programa dos vistos gold e do Regime do Residente não Habitual; a redução da taxa de IVA na construção de novos edifícios de habitação (para arrendamento e sobretudo para a classe média) e, ainda, o fim do imposto Adicional ao IMI, “que representa uma dupla tributação para as empresas que querem investir nesta necessidade, uma das maiores contradições atuais da política fiscal nacional”.

Numa nota de imprensa divulgada esta terça-feira, a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) apresenta o ‘Programa Relançar’, que tem como objetivo atrair investimento para o sector imobiliário e “colocar Portugal no caminho da retoma económica, gerando confiança dos investidores nacionais e estrangeiros neste sector”.

Hugo Santos Ferreira, Vice-Presidente Executivo da APPII, sustenta que deve ser preparada uma estratégia global e integrada de retoma da economia, “tão rápida quanto possível, atenta à duração da pandemia COVID-19, devendo adicionar medidas complementares de apoio, que favoreçam a retoma da atividade e o regresso ao crescimento económico, alicerçado na captação de mais investimento”.

Nesta primeira fase, com o ‘Programa Relançar’, a APPII quer sensibilizar governantes, empresários e a opinião pública para a “necessidade de implementação de medidas imediatas que devolvam ao sector do investimento imobiliário a necessária confiança, atratividade e segurança, estando desde já, os principais players deste sector, que representa 15% do PIB nacional, disponíveis para trabalhar em conjunto no relançamento da economia portuguesa”.