Grécia dá um passo atrás na abertura aérea e suspende voos para o Qatar com a chegada de 12 passageiros infetados

A reabertura do transporte aéreo sofreu um revés na Grécia, que estava bem cotada no controlo da pandemia e na forma como planeia reabrir o turismo. O país anunciou esta terça-feira que suspendeu os voos para o Qatar até 15 de junho, após ter detetado uma série de casos de infetados com covid-19 num voo entre Doha e Atenas.

Pelo menos 12 dos 91 passageiros que iam a bordo um avião da Qatar Airways que aterrou esta segunda-feira na capital grega testaram positivo à doença do novo coronavírus, tendo todos eles sido enviados para um período de quarentena num hotel de Atenas.

A Grécia tinha anunciado na passada sexta-feira a reabertura a partir de 15 de junho de voos internacionais para 29 países, dos quais 15 da União Europeia, frisando terem sido escolhidos por serem menos afetados pela pandemia da covid-19 - Portugal foi excluído dessa lista.

Nesta fase restrita ficou estabelecido que os aviões provenientes desses 29 países só podiam aterrar em dois aeroportos - Atenas e Tessalónica - entre 15 e 31 de junho. A partir de 1 de julho deve, ser reabertos outros aeroportos regionais, designadamente nas ilhas gregas, que são mais procuradas para turismo.

Mitsotakis está "orgulhoso" pela gestão da pandemia

O início oficial da época turística foi decretado pela Grécia para 15 de junho, com a reabertura de hotéis e dos voos internacionais após um desconfinamento gradual das atividades económicas iniciado a 4 de maio.

Para a Grécia, relançar o turismo é um fator crítico, tendo em conta que o sector é a base da economia do país e tem um peso de 25% a 30% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2019, a Grécia recebeu 34 milhões de visitantes, o que permitiu um encaixe de receitas de cerca de €19 mil milhões.

O Governo grego, liderado pelo conservador Kyriakos Mitsotakis, tem afirmado estar "orgulhoso" pela gestão da pandemia no país, que registou uma taxa de contágios muito inferior à de outras nações europeias, num sinal de que a Grécia está preparada para receber turistas.

A Grécia decretou o fecho das atividades económicas de forma antecipada relativamente a outros vizinhos europeus e assume que quer dar passos cautelosos no relançamento do turismo - e com base em "critérios epidemeológicos". Os números da covid-19 no país têm-se mantido baixos, com as ilhas gregas, o seu 'ex-libris' turístico, a salvo do surto.

País reduz taxas para haver preços mais baixos na época turística

Para o relançamento do turismo, Kyriakos Mitsotakis anunciou a redução de taxas de consumo de 24% para 13% em todo o tipo de transporte, o que se irá refletir em preços mais baratos de avião, barco ou autocarros em toda a época turística.

Além dos transportes, a baixa de impostos vai estender-se a cafés, bebidas ou bilhetes de cinema ao ar livre e, segundo o primeiro-ministro grego, a Grécia está bem posicionada para o pós-pandemia: "Fizemos do nosso país um exemplo a seguir ao lidar com a crise de saúde", salientou.

Esta terça-feira a Grécia anunciou ter 19 novos casos de covid-19, voltando a entrar na casa dos dois dígitos, após uma tendência de baixa há alguns dias. Até à data o país registou 2.937 casos de contágio e 179 mortos. E entre os 19 novos infetados registados esta terça-feira incluíam-se os 12 passageiros vindos de Doha.

A Qatar Airways, que agora viu os seus voos suspensos para a Grécia devido aos 12 passageiros infetados, tinha anunciado retomar a operação de forma faseada após a paralisação forçada com a covid-19, de forma a voar em junho para 80 destinos, entre os quais Atenas.

Não têm o perfil de turistas os 12 passageiros que se descobriu estarem infetados ao aterrar em Atenas. Segundo a Proteção Civil grega, entre estes incluem-se nove paquistaneses com autorização de residência na Grécia, dois gregos provenientes da Austrália e um japonês de uma família greco-nipónica.

Para a reabertura aos voos internacionais, a Grécia já tinha anunciado estar a pensar num modelo de testes rápidos de covid-19 aos passageiros, em vez de impor quarentenas - que continua a recomendar no regresso dos visitantes aos países de origem.