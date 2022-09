Governo paga 216 mil euros à EY para avaliar impacto do Portugal 2020 no mercado laboral

O Governo, através da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, adjudicou à consultora EY um contrato de 216 mil euros para que esta empresa avalie o sucesso do programa Portugal 2020 no que respeita à inserção de adultos no mercado de trabalho.

O contrato foi celebrado a 15 de maio e publicitado há dias no portal Base. O procedimento foi um concurso público, mas o anúncio do contrato não revela quaisquer outros concorrentes além da própria EY.

O contrato tem um prazo de execução de um ano e prevê duas componentes: avaliar o contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e reinserção de adultos no mercado de trabalho; e, por outro lado, avaliar o contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e melhoria da qualidade dos empregos dos adultos empregados.

Os serviços da EY irão incluir uma estratégia de comunicação dos resultados desta avaliação, conforme mostra o contrato divulgado no portal Base.

O cronograma dos trabalhos prevê a entrega de um relatório inicial ao fim de três meses. Quatro meses depois, a EY terá de apresentar um relatório intermédio. Depois terá mais três meses para elaborar um relatório final preliminar e dois meses adicionais para o relatório final com uma "síntese gráfica".