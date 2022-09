Covid-19. BCE já esgotou 31% do programa de emergência de compra de dívida

O Banco Central Europeu (BCE) até final de maio adquiriu no mercado títulos no valor de €234,7 mil milhões no âmbito do programa de emergência iniciado em março, segundo dados publicados esta terça-feira para o PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme).

Apenas em 47 sessões do mercado, em pouco mais de dois meses, Christine Lagarde esgotou 31,3% do envelope até final do ano de €750 mil milhões para o PEPP. As compras ao abrigo deste programa especial iniciaram-se a 26 de março.

A este ritmo, com aquisições superiores a €100 mil milhões por mês, o teto do PEPP é atingido até final de outubro. A maioria dos analistas ouvidos recentemente pela Bloomberg preveem, por isso, que o BCE amplie o teto do programa em mais €500 mil milhões já na reunião da próxima quarta-feira e que, eventualmente, estenda já o programa para 2021.

O ritmo de compras por sessão diária de mercado atingiu um recorde de €5 mil milhões, mais do triplo das aquisições diárias ao abrigo do programa mais antigo, APP (Asset Purchase Programme) reativado em novembro do ano passado.

Ao abrigo do APP, o BCE comprou €163,6 mil milhões desde o início do ano até final de maio. Mais de 80% destas aquisições foram feitas ao abrigo do programa de compra de dívida pública (PSPP), reativado em novembro do ano passado.

Perto de €3 biliões comprados pelo BCE desde 2014

Segundo os dados divulgados esta terça-feira, o BCE tinha em carteira no final de maio €2,74 biliões de títulos adquiridos ao abrigo do APP (lançado em 2014 e reforçado em 2015 com o PSPP dirigido só à dívida pública) e €234,7 mil milhões no âmbito do programa especial de resposta à pandemia lançado em março. No conjunto, já perto de €3 biliões.

Os dados relativos à distribuição por estado membro e por tipo de ativo (público e privado) do PEPP ainda não foram divulgados e a distribuição no final de maio das compras feitas ao abrigo do APP também não.

Deste modo não é possível saber a dívida pública portuguesa que foi adquirida ao abrigo do novo programa e ainda não está disponível o valor do stock de dívida pública portuguesa detido pelo BCE no final de maio.

BCE detinha 18,5% da dívida portuguesa no final de abril

Em final de abril, o BCE detinha €42,65 mil milhões em títulos de dívida portuguesa adquiridos desde 2015 ao abrigo do PSPP. A que há que juntar um stock residual de dívida comprada entre 2010 e 2012 ao abrigo do programa SMP (Securities Markets Programme), então lançado para travar, sem sucesso, o ataque às dívidas dos periféricos do euro. Em final de 2019, aquele stock era de €3,9 mil milhões.

Não havendo dados da distribuição por país no caso do PEPP, pode admitir-se que o BCE comprou dívida pública portuguesa em março e abril de acordo com a chave de capital aplicável de 2,34% em relação a 80% das aquisições totais (que incluem também títulos privados). O que apontaria para compras de pelo menos €2 mil milhões em dívida pública em março e abril no âmbito do PEPP.

Grosso modo, em final de abril, o BCE detinha 18,5% da dívida portuguesa que totalizava €262,05 mil milhões.

Sublinhe-se que o grosso das compras de ativos no mercado são feitas pelos 19 bancos centrais nacionais do sistema do euro, incluindo o Banco de Portugal (BdP). Pelo que quando se refere o BCE para os títulos portugueses deve entender-se o BdP e o BCE propriamente dito.