Consumo de eletricidade em maio manteve quebra registada no mês anterior

O consumo de eletricidade em maio em Portugal ficou 13,2% abaixo do verificado no mesmo mês do ano passado, uma quebra semelhante à que já se tinha verificado em abril, revelam os mais recentes números da REN - Redes Energéticas Nacionais.

Os dados de consumo de eletricidade apontam para um mês de maio com consumo estável face a abril, sem um agravamento da atividade económica nem sinais de recuperação da procura, apesar da progressiva reabertura do país nas últimas semanas.

Foi o mês de maio com menor consumo de eletricidade desde 2003, segundo a REN.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano o consumo de energia elétrica em Portugal está 4,7% abaixo do período homólogo de 2019 (ou 4,6% com uma correção do efeito de temperatura e diferença de dias úteis).

Neste período a produção renovável abasteceu 67% do consumo elétrico, repartida pela hidroelétrica com 34%, eólica com 24%, biomassa com 7% e fotovoltaica com 2,3%, apresentando neste último caso, proporcionalmente, o maior crescimento. A produção não renovável abasteceu 28% do consumo, praticamente apenas com gás natural, mantendo o carvão uma produção residual.