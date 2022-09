Alemanha prepara segundo plano de relançamento em dois meses

O governo de Angela Merkel prepara-se para reforçar as medidas de relançamento aprovadas em março com um novo pacote de estímulo fiscal que poderá chegar aos 80 mil milhões de euros. E, mais uma vez,segundo os analistas, Berlim prepara-se para também apoiar em força a indústria automóvel, responsável por cerca de 14% criado no país.

Segundo o semanário dominical Bild am Sonntag, o plano deverá incluir ajudas às famílias com crianças, além de perdão da dívida de alguns municípios e até de laender – estados federais- de modo a dar-lhes o fôlego necessário ao aumento da despesas em serviços essenciais. Neste pacote de ajuda, poderão estar também incluídos a redução de alguns impostos e linhas de crédito à tesouraria das empresas.

Ainda segundo a mesma fonte Berlim deverá contribuir com 60 mil milhões de euros e o restante será financiado pelos laender.

Porém, apenas se conhecem as linhas gerais do plano, pois ainda estão a decorrer as negociações entre os partidos que integram a coligação no poder, a CDU/CSU (União Democrata-cristã de Merkel) e o SPD (Partido Social-Democrata. Segundo a Bloomberg, que cita fontes dos dois blocos, as diferenças sobre vários aspetos e propostas do segundo plano de relançamento da maior economia europeia deverão adiar para amanhã qualquer acordo. A agência adianta que em cima da mesa está um documento de 60 páginas com as propostas do vários ministérios cujo valor total ultrapassa os 100 mil milhões de euros.

A principal controvérsia no seio da coligação diz respeito ao alívio da dívida dos municípios em dificuldades e aos prémios em dinheiro para estimular as vendas automóveis, ainda segundo a Bloomberg. O ministro das Finanças de Merkel, Olaf Scholz, pretende também estender o programa federal de apoio aos salários, conhecido em alemão como Kurzarbeit, e introduzir um prémio familiar de 300 euros por criança.

Quanto ao apoio à indústria automóvel, sabe-se apenas que o Governo de Merkel quer introduzir um esquema de apoio à compra de veículos novos. Este sábado, o ministério da Economia, anunciou a criação de um plano de bonificação no valor de 5 mil milhões de euros. O ministério prevê apoiar a compra até ao final do ano de veículos elétricos e convencionais cujo valor não ultrapasse os 77.350 euros. O valor base deste incentivo deverá rondar os 2500 euros, acrescidos de mais 500 euros nos casos de menor consumo de combustível. Quanto à compra de veículos elétricos, os incentivo existentes serão aumentados para 1500 euros enquanto os subsídios à compra de automóveis híbridos poderão chegar aos 750 euros.

A notícia foi bem recebida esta terça-feira pela Bolsa de Francfurt que ontem esteve fechada devido ao feriado de Pentecostes. O índice DAX ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 12 mil pontos desde o início de março e ao inicio tarde ganhava cerca de 3,5%. Os títulos dos principais construtores automóveis registaram ganhos significativos. A Daimler (fabricante da Mercedes) chegou a valorizar cerca de 9%, seguida pela BMW (5,9%) e pela Volkswagen (3,5%)