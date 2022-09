Inteligência artificial para acelerar exportações online

Exportar online ou utilizar plataformas digitais para a agilizar as vendas para o estrangeiro é a tábua de salvação para muitas empresas em plena pandemia e a AICEP quer estar presente para ajudar neste processo. Por isso é que surje o Acelerador das Exportações Online, nova funcionalidade que apoia as empresas portuguesas a exportar com ajuda de inteligência artificial.

“O nosso objetivo é continuar a trazer mais empresas para a internacionalização e diversificar as exportações portuguesas, desta vez com foco nos mercados digitais. Mais do que uma alternativa ao comércio tradicional, a exportação online deve ser encarada como um complemento e, cada vez mais, como uma evolução necessária para as empresas", considera o presidente da AICEP. Para Luís Castro Henriques, "hoje os marketplaces são quase como novas geografias, com especificidades, desafios próprios e oportunidades a explorar”.

O lançamento vai ser feito em formato digital às 9h30 de amanhã (2 de junho) na plataforma do Portugal Exporta e no Facebook do Expresso, que apoia a iniciativa da AICEP. Além de Luís Castro Henriques, o evento contará com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias; e do administrador da AICEP, João Dias.

Em março (de acordo com os últimos dados disponíveis), as exportações portuguesas sofreram a maior quebra mensal desde setembro de 2009, e os dados preocupam os responsáveis, que pretendem garantir a recuperação o mais rapidamente possível. O Acelerador das Exportações Online pode ser uma arma útil ao permitir às empresas acederem a recomendações de mercados digitais customizadas para o seu perfil e criar um plano de internacionalização digital acompanhado pela AICEP.

A plataforma oferece uma oferta integrada de produtos e serviços de informação, formação e consultoria em comércio eletrónico internacional, com recurso a inteligência artificial, de mercados digitais às empresas portuguesas. Numa altura de quebra generalizada, pode fazer toda a diferença. Acompanhe amanhã e saiba tudo em detalhe sobre o momento das exportações portuguesas na edição do próximo fim de semana do jornal Expresso.