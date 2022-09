Imposto europeu sobre grandes empresas pode render até 10 milhões de euros

O imposto sobre as grandes empresas proposto na semana passada pela Comissão Europeia para financiar a recuperação da economia após a pandemia pode render até 10 mil milhões de euros por ano, menos de 0,2% do volume de negócios, esclareceu esta segunda-feira o executivo comunitário.

A ideia de tributar as grandes empresas que beneficiam com a presença no mercado da União Europeia foi apresentada na quarta-feira da semana passada pela Comissão. Esta, entre outras propostas, vão estar na agenda da próxima cimeira europeia marcada para 18 e 19 de junho e poderá entrar em vigor em 2024 ou mais tarde.

“Dependendo da forma - seja uma quantia fixa, uma contribuição proporcional ao tamanho das empresas ou uma parcela do imposto sobre os lucros - cerca de 10 mil milhões de euros poderiam ser cobrados sem pesar excessivamente nas finanças das empresas”, disse um porta-voz da Comissão, citado pela Reuters.

“Dez mil milhões de euros representam menos de 0,2% da faturação dessas dessas grandes empresas no âmbito das suas atividades na UE”, acrescentou.

Em entrevista publicada este domingo pelo Financial Times, o comissário europeu para o Orçamento, Johannes Hahn, considera que o futuro imposto poderia ser aplicado a cerca de 70 mil empresas na Europa com volumes de negócios superiores a 750 milhões de euros.