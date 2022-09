Estado devolve mais de mil milhões de euros de IRS

O valor do IRS devolvido pelo Fisco aos contribuintes soma 1020 milhões de euros, de um total de 1 200 717 reembolsos processados pelos serviços, segundo os dados mais atuais (desta segunda-feira) que o gabinete das Finanças disponibilizou ao Expresso.

No total, a um mês de terminar o prazo para submeter o IRS, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recebeu 4 175 798 declarações (das quais 35% são IRS automático), a partir das quais foram apurados 1 515 013 reembolsos no valor de 1 538 milhões de euros, sendo que em média cada devolução ascende a 1015 euros por agregado. Para já, o Estado entregou cerca de mil milhões de euros que havia sido retido a mais às famílias durante 2019, o que resulta numa média 850 euros por reembolso.

No que se refere às notas de cobrança, o Fisco já emitiu 279 870 documentos no valor de 156 milhões de euros. Em média, cada contribuinte alvo de uma nota de cobrança terá que desembolsar 556 euros.

Os contribuintes sem direito a reembolso e que não têm a pagar têm declarações ‘nulas’, ou seja, ou o valor do IRS já retido corresponde à totalidade efetiva do imposto devido ou então são isentos.

Na semana passada, num comunicado sobre a evolução dos reembolsos, o Ministério das Finanças lembrou que, mesmo que os contribuintes tenham mantido os rendimentos idênticos, “na sequência do ajustamento das tabelas de retenção em 2019, os reembolsos este ano serão inferiores”.

Provedoria de Justiça sinaliza problemas nos reembolsos

Entretanto, a Provedoria de Justiça, liderada por Maria Lúcia Amaral, emitiu, esta segunda-feira, nova comunicação por causa da forma como a AT está a interpretar e aplicar a norma que suspendeu as execuções fiscais até 30 de junho, que decorre das medidas excecionais de apoio às famílias por causa da pandemia de covid-19.

Tem sido trocada correspondência entre a Provedoria e a diretora-geral da AT, Helena Borges, sobre este assunto e agora o provedor-adjunto (que tem assumido este pelouro), Joaquim Pedro Cardoso da Costa, dirigiu-se ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, alertando, em particular, para o facto dos reembolsos de IRS entretanto apurados continuarem a ser indevidamente retidos pela AT. “Está vedada à AT, até 30 de junho, toda e qualquer atuação que impeça ou adie a disponibilização, aos executados, de quaisquer reembolsos resultantes de liquidações de impostos efetuadas pela AT, com especial destaque para os reembolsos de IRS, atento o facto de nos encontrarmos em plena época de entrega de declarações de rendimentos e de realização das respetivas liquidações”, diz a missiva remetida ao responsável pela pasta dos impostos no Governo.

Frisa ainda que esta questão, para a qual é solicitada “especial e urgente atenção”, é uma das queixas mais frequentes por parte dos cidadãos que se dirigem à Provedoria “a propósito do quadro normativo decorrente da pandemia de covid-19”. E reforça que “os cidadãos e os agregados, privados dos reembolsos de IRS a que têm direito, não estão a ver assegurados os meios de subsistência que o legislador quis garantir-lhes com tal normativo”.

Além disso, a Provedoria refere que também tem recebido indicação por parte de contribuintes sem dívidas fiscais de demora no pagamento dos reembolsos de IRS.

É pedida celeridade neste processo – mesmo tendo em conta “as dificuldades com que se debaterá a AT, cujos funcionários se encontrarão, como tantos outros, a efetuar um esforço acrescido para exercer as suas funções a partir de casa, em condições nem sempre ideais” – pois, faz notar a Provedoria, “os automatismos da eficiente máquina fiscal que a AT tem ao seu dispor permitirão uma muito melhor cadência de emissão de reembolsos e uma sua disponibilização imediata aos agregados familiares, tenham ou não tenham dívidas fiscais”.

Sobre o prazo para a devolução do IRS retido a mais em 2019, o Governo indicou, na semana passada, “que neste momento se observa um ritmo de execução dos reembolsos similar ao de outros anos”. Este ano os reembolsos começaram a ser processados a 21 de abril, mais tarde do que as cerca de duas semanas de demora registada em campanhas anteriores.