Vilamoura avança com Cidade Lacustre de €650 milhões

Há novos ventos a soprar no desenvolvimento de Vilamoura — e, ironicamente, numa altura em que o mercado parou com a pandemia da covid-19. A Lone Star, proprietária do empreendimento, está a avançar com o projeto que era a ‘cereja em cima do bolo’ do masterplan, a Cidade Lacustre, que andava há vários anos a marinar e que na nova versão vai totalizar investimentos de €650 milhões, tendo agora menos densidade de construção e mais espaços naturais.

“A Cidade Lacustre é a peça central que vai efetivamente completar o projeto de Vilamoura e tirar a pressão que existe sobre a marina”, frisa Rob Jenner, o novo CEO da Vilamoura World, em funções desde outubro, que se diz admirador dos ideais de André Jordan e Cupertino de Miranda, mentores do conceito de “criar uma zona nova, com baixa densidade de construção, a fazer a conexão entre a marina e o centro urbano com o resto de Vilamoura. Tal como era originalmente previsto, vai ser um grande projeto para Portugal e para atrair investimento ao Algarve”.

