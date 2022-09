Covid-19. Portugal arrisca convergir mais com a Europa este ano do que no período 2015-2019

Portugal arrisca-se a convergir mais com a União Europeia (UE) durante este ano marcado pela pandemia de covid-19 do que no conjunto dos quatro anos do primeiro Governo de António Costa. De acordo com as mais recentes estimativas da Comissão Europeia quanto à evolução do indicador do produto interno bruto por habitante em paridades de poder de compra (PIB per capita), Portugal terá convergido 0,4 pontos percentuais no confronto entre 2015 e 2019, de 77,6% para 78,0% da média europeia. E em 2020 poderá convergir mais de 0,6 pontos percentuais — para quase 78,7% da média europeia — caso se confirmem as previsões de Bruxelas quanto à maior recessão económica da história da UE.

Esta não seria a primeira vez que a economia portuguesa aproveitaria a crise europeia para acelerar a convergência neste indicador, que depende da evolução da atividade económica, da população e dos preços não num mas nos 27 Estados-membros. Foi o que sucedeu em 2009 e em 2013, quando Portugal se aproximou do padrão de desenvolvimento europeu a um ritmo superior ao de muitos anos de prosperidade (ver gráfico).

