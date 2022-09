Covid-19. Câmaras dão tudo para relançar a economia

Antes da crise, o concelho de Loulé tinha uma taxa de desemprego de 4,4%, bem abaixo da média nacional. No espaço de meses a situação inverteu-se e a região tem agora 9,1% da população ativa sem trabalho. É o reflexo da forte dependência do turismo e que faz com que a deterioração das condições so­ciais encabece a preocupação da gestão municipal.

“A situação ainda é muito incerta, mas a nossa maior emergência é o emprego”, diz ao Expresso Pedro Pimpão, vice-presidente da autarquia, que, num curto espaço de tempo, teve de acorrer a mais 600 pedidos de ajuda para alimentação básica. O desemprego é sobretudo oriundo da hotelaria, restauração e pequeno comércio, que representam uma percentagem significativa do tecido empresarial.

