Covid-19. 80% das empresas já renovaram lay-off

Apesar do desconfinamento, que prossegue a passos largos desde o início de maio e que na próxima semana conhece a terceira fase, a esmagadora maioria das empresas, cerca de 80%, pediu para renovar o lay-off simplificado. Desde o início de março, mais de 111 mil empresas requereram este regime, abrangendo um universo potencial de 1,3 milhões de trabalhadores. Até esta semana, o Estado já tinha processado e pago 99.459 pedidos, abrangendo um total de 804 mil trabalhadores. Das mais de 95 mil empresas que até 28 de abril tinham avançado para lay-off, e que por isso poderiam já ter requerido a renovação mensal do apoio, mais de 75 mil (80%) o fizeram. E há também empresas — 12.396 — que só avançaram para o lay-off já com o desconfinamento em marcha, dando entrada com o primeiro pedido em maio, mostram os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho ao Expresso.

As empresas têm colocado em lay-off 60% dos trabalhadores do seu quadro e a maioria dos abrangidos (54%) são mulheres. E há alteração de padrão, que acompanha o desconfinamento. Nos pedidos iniciais, 86% dos trabalhadores eram colocados em suspensão de contrato e 14% em redução de horário. Nas prorrogações, as proporções são de 78% e 22%, respetivamente, acompanhando uma retoma da atividade.

