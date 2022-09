Conheça uma construtora com 1442 anos e o restaurante onde Cristóvão Colombo e Mozart se sentaram à mesa

Empreendedorismo é uma das palavras da moda, vendida como sinónimo de sucesso. É a terra prometida do século XXI, mas já há mais de 500 anos que os portugueses se aventuraram num êxodo marítimo, abrindo caminho por águas nunca antes navegadas, à descoberta do “eldorado” das especiarias. E a tudo o vento os levou. As tormentas foram dobradas em boa esperança. O espírito aventureiro é inerente ao ser humano, mas a busca pela fortuna pode também muito bem ser uma roleta russa, uma aposta num totobola em que o resultado para quem vai a jogo nos negócios é quase sempre imprevisível.

Usando como astrolábio dados do Instituto Nacional de Estatística, Portugal contabilizava, no ano de 2018, nada mais nada menos do que 1.295.299 empresas, com uma fatia de apenas 1262 consideradas grandes, com o restante bolo a ser recheado por PME. E nem a pandemia confinou a proliferação de novos negócios no nosso país, onde este ano foram constituídas 14 mil empresas, das quais metade são sociedades unipessoais. A outra face da moeda revela 8445 dissoluções e 3153 processos de insolvência, de acordo com o Observatório Racius.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.