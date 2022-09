Coopérnico assegurou em apenas duas horas financiamento cooperativo para nova central solar

É mais um sinal do apetite dos portugueses por soluções de investimento alternativas e ligadas à sustentabilidade: a cooperativa Coopérnico acaba de assegurar, em apenas duas horas, um financiamento cooperativo para uma nova central solar que servirá a Adega Cooperativa de Mangualde.

O financiamento ascende a 105 mil euros. Em média, cada investidor avançou com 3 mil euros para o projeto.

A nova instalação terá 173,8 kilowatts (kW) e produzirá energia equivalente ao consumo de quase uma centena de famílias, permitindo evitar a emissão de 163 toneladas anuais de dióxido de carbono. Trata-se da quarta central solar que a Coopérnico financia em Mangualde.

Fundada em 1963, a Adega Cooperativa de Mangualde tem um centro de vinificação com capacidade para processar 6 mil toneladas de uvas e, para divulgar o seu trabalho, criou há cinco anos nas suas instalações um Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho.

" Portugal é um país muito atrativo para a energia solar. O sol visita-nos mais de 250 dias por ano e o investimento nos equipamentos é por isso compensado rapidamente. Para os investidores o risco do investimento é, pelo mesmo motivo, muito reduzido. Acresce também que neste caso toda a eletricidade produzida é vendida à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e os rendimentos partilhados com os investidores em formato de juro e devolução do capital pelo empréstimo realizado", explica o presidente da direção da Coopérnico, Nuno Brito Jorge.

A cooperativa conta com mais de 1600 membros e já obteve até hoje financiamentos de 1,75 milhões de euros, que viabilizaram a instalação de 28 pequenas centrais solares em Portugal.