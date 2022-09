Subsídio de desemprego sobe em abril para o valor mais alto em 15 anos

Numa altura em que o número de desempregados está a aumentar em força, como reflexo do impacto económico e social da pandemia (o número de pessoas a receber o subsídio de desemprego atingiu 197.949 em abril, o mais expressivo desde 2017 ), o valor médio mensal do subsídio de desemprego também subiu. Em abril, atingiu os 514, 4 euros, um valor que, apesar de modesto – está 120,6 euros abaixo do valor do salario mínimo, que é de 635 euros mensais – é o mais elevado de toda a série de dados mensais da Segurança Social que se encontra disponível, e que começa em 2005.

