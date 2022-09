Loading...

Economia "Queremos uma Educação que penetre na sociedade, mesmo para quem está longe dos grandes centros urbanos", assegura Vítor Calado

Projetos Expresso. As declarações do diretor da Rede Açores e Madeira do Banco Santander durante o debate sobre o futuro da Educação, que juntou Expresso e Santander, e que reuniu especialistas para discutirem assuntos relacionados com o ensino remoto, a digitalização na educação e o modelo do próximo ano letivo. A iniciativa insere-se no ciclo de conferências "Preparar o Futuro"

28 Maio 2020 12:05