Deco. Queixas por causa de compras online disparam 250%

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – Deco recebeu cerca de 3.500 reclamações por causa de compras nos canais digitais entre janeiro e maio deste ano. “Se é verdade que os consumidores, confinados às suas casas, optaram mais pelo comércio eletrónico, também é verdade que os conflitos aumentaram exponencialmente - 250% - relativamente ao período homólogo de 2019”, revela a associação em comunicado de imprensa.

Na maior parte dos casos as reclamações referem-se ao comércio de bens eletrónicos e eletrodomésticos, vestuário, calçado e brinquedos, indica ainda a Deco. E as denúncias mais frequentes estão relacionadas com as dificuldades na contratação, na entrega dos bens e na segurança dos meios de pagamento. “A oferta de lojas digitais aumentou, mas também o número de burlas, nomeadamente em sites de anúncios e redes sociais, que levaram a que muitos consumidores tivessem ficado sem o bem e o valor pago”, faz notar a associação.

A estes problemas, acrescem “a demora na entrega do bem, e em especial, o desconhecimento das regras relativas ao prazo de entrega e aos direitos do consumidor pelos próprios profissionais que reforçaram estas mesmas queixas”. A Deco refere também que conseguiu resolver 80% destes casos.

A associação sublinha que “considera fundamental que as empresas reforcem os seus canais digitais, os serviços de entrega e o apoio ao cliente e que se promova uma maior literacia sobre os direitos digitais dos consumidores junto destes e das empresas”. É que, se os consumidores e as empresas conhecessem melhor estes direitos, “muitas das queixas teriam sido evitadas”.

Para se informar sobre as particularidades do comércio online pode recorrer a este site, da Deco, “que permite ao consumidor estar melhor informado e com confiança para comprar online”. Além disso, este portal também permite aos consumidores reportarem as suas dificuldades à Deco. “Nos mercados de comércio online não há presença física simultânea do vendedor e do consumidor que está impossibilitado de verificar o produto que adquire. Por isso, há regras específicas e direitos especiais com vista à sua proteção”, refere uma das mensagens que constam neste site, deixando a recomendação: “Porque sabemos que a segurança é o maior desafio para os consumidores no que respeita a e-compras, procure sites com o selo de confiança Confio”.