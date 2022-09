Covid-19. EUA com 41 milhões de desempregados em dois meses

Pela décima semana consecutiva, os Estados Unidos voltaram a registar mais de dois milhões de desempregados semanais devido ao encerramento de muitas áreas de atividade no âmbito das medidas de combate à pandemia.

Na semana terminada a 23 de maio, o número de trabalhadores que recorreu aos centros de empregos foi de 2,123 milhões, um número menor do que aquele que foi registado na semana anterior, quando 2,446 milhões de norte-americanos pediram subsídio de desemprego, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho. A descida da última semana reflete timidamente a abertura ocorrida em vários estados norte-americanos.

A média de pedidos nas últimas quatro semanas baixou para 2,6 milhões, em comparação com a média de três milhões registada na semana anterior.

Na última semana de março foi registado um recorde de pedidos de subsídios, mais de 6,8 milhões, tendo os números descido gradualmente desde então, embora continuem a reflectir o impacto da pandemia no mercado laboral norte-americano.

O facto de os números semanais do desemprego permanecerem muito altos após a reabertura de algumas empresas sugere que a maior economia do mundo levará tempo para recuperar, embora outros indicadores, principalmente no setor imobiliário e industrial pareçam estar a bater no fundo.

“Receio estarmos perante uma segunda leva de despedimentos no sector privado, além de uma redução adicional de empregos no setor público, o que está a aumentar o número de desempregados”, disse à Reuters o economista Joel Naroff. “Se for esse o caso, e dado o ritmo de reabertura, os EUA poderão enfrentar um período prolongado de desemprego extremamente alto, o que diminuirá o ritmo e a duração da recuperação económica”, acrescentou.