Avaliação bancária subiu um euro em abril para 1.111 euros por metro quadrado

O valor mediano da avaliação bancária em abril foi de 1.111 euros por metro quadrado, mais um euro do que em março e mais 96 euros do que no mesmo mês de 2019, divulgou esta quinta-feira o INE.

O valor mediano da avaliação bancária em abril representa, em termos relativos, mais 0,1% face a março e mais 9,5% face a abril de 2019, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda em abril, apesar da situação de pandemia de covid-19, o número de avaliações bancárias reportado foi de cerca de 22 mil, um número apenas ligeiramente inferior a abril de 2019 (-2%). Já face a março deste ano a redução foi de 12%.

Nos apartamentos, o valor mediano em abril da avaliação bancária foi de 1.210 euros por metro quadrado, mais 0,1% face a março e 10,3% relativamente ao mesmo mês do ano passado. O valor mais elevado foi observado na Área Metropolitana de Lisboa (1.490 euros por metro quadrado) e o mais baixo no Alentejo (858 euros por metro quadrado).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 939 euros por metro quadrado em abril, mais 1,73% em relação a março e uma subida de 6,7% em relação mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1.602 euros por metro quadrado) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.462 euros por metro quadrado).

As regiões que, em abril, apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país foram Algarve, Área Metropolitana de Lisboa (cada uma 33% acima) e Alentejo Litoral (3%). Abaixo da mediana ficaram as regiões da Beira Baixa e das Beiras (-40%) e Serra da Estrela (-38%).