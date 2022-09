Governo não dá mais dinheiro para as microempresas se adaptarem à covid-19. Pelo menos para já

O concurso de €50 milhões para subsidiar a fundo perdido os negócios mais pequenos esgotou em 11 dias após uma corrida sem precedentes de 17 mil microempresários aos novos incentivos ADAPTAR Microempresas. Mas o ministro do planeamento, Nelson de Souza, não se compromete, para já, com um reforço destas verbas que permitem aos empresários reaverem 80% do investimento realizado desde dia 18 de março para poderem reabrir as portas em segurança face à pandemia covid-19.

“Vamos decidir primeiro este concurso e depois logo vamos ver o que fazemos de seguida”, disse o governante hoje no parlamento. “Aquilo que podemos garantir é que, destas 17 mil candidaturas, não existirá uma única que será rejeitada por falta de dinheiro”.

Entre 15 de maio e 26 de maio, o Portugal 2020 recebeu 17.067 candidaturas e decidiu suspender o concurso. É que estas candidaturas já representam um investimento de €64 milhões que, se financiado a 80%, absorverá a totalidade dos €50 milhões de apoios a fundo perdido.

Segundo o Compete 2020, a maior parte das candidaturas foi apresentada por pequenos empresários das áreas da saúde, restauração, comércio de retalho, serviços pessoais e turismo, sobretudo nas regiões Norte (45%), Centro (24%) e em Lisboa (21%). O ministro adiantou que 13 mil candidaturas estão em análise pelo IAPMEI e 4 mil pelo Turismo de Portugal.

“Trata-se de um volume enorme de candidaturas”, diz Nelson de Souza. “Não vamos reabrir as candidaturas para depois não termos capacidade de resposta. Vamos regularizar primeiro todas estas candidaturas e depois logo tomaremos a decisão face aos meios de que dispomos”

A afluência a estes novos subsídios a fundo perdido foi tão grande que o ministro teme mesmo que a imediata reabertura das candidaturas torne “ingerível” esta medida de apoio aos negócios mais pequenos. “É preciso notar que microempresas, no limite, há mais de 200 mil. Não há sistema administrativo nenhum que consiga controlar tantas candidaturas a sistemas de apoios a fundo perdido”, acrescentou.

A Ordem dos Contabilistas Certificados já veio pedir o reforço de €50 milhões para €100 milhões destes incentivos ADAPTAR Microempresas.

Neste momento, já estão aprovadas 6.414 candidaturas no valor €19,8 milhões, tendo sido dadas ordens de pagamento no montante de €4,1 milhões de subsídios a fundo perdido aos primeiros empresários que se candidataram a este concurso do Portugal 2020 aberto a 15 de maio.

Recorde-se que os apoios ADAPTAR Microempresas podem pagar 80% dos pequenos investimentos, entre os €500 e os €5.000, em máscaras, luvas, viseiras, acrílicos, desinfetantes, equipamentos de pagamento contactless, criação de lojas online, adesão a plataformas de entrega ao domicílio, instalação de portas automáticas ou de soluções de iluminação e dispensadores por sensor, termómetros por infravermelhos para medição de temperatura corporal à distância, sensores para controlo de distâncias de segurança e demais bens e serviços essenciais para que o plano de desconfinamento em curso ocorra de forma segura e dê confiança aos portugueses.