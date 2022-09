ERSE: Comercializadores de eletricidade ganham apenas 5% do que faturam

by eve livesey/getty images

"A comercialização vale apenas 5% do negócio. Representa 10 euros por cada megawatt hora (MWh) em cerca de 200 euros por MWh a que a energia é vendida", avançou no Parlamento o administrador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) Pedro Verdelho.

Pedro Verdelho lembrou os deputados que aquilo que os portugueses pagam pela eletricidade inclui uma diversidade de custos, sobretudo nas redes, que não dependem dos comercializadores. Ou seja, estes, naquilo que faturam ao cliente final, assumem custos de 190 euros por MWh (ou 0,19 euros por kWh), incluindo o custo das redes e o custo da eletricidade propriamente dita, ficando apenas com os 5% restantes.

A reduzida margem dos comercializadores, sustentou o administrador da ERSE, é o que explica a necessidade de grande parte deles assumirem estratégias de "prudência", aprovisionando a energia que irão vender aos seus clientes "a longo prazo", mais do que no mercado do dia seguinte ("spot").

Pedro Verdelho notou que o mercado "spot" permite cobrir o risco de curto prazo no mercado, mas a prática generalizada dos comercializadores é contratarem contratos mais longos de aquisição de energia para entrega aos seus clientes. Fixando um preço trimestral ou anual, conseguem evitar a volatilidade do mercado.

O administrador da ERSE referiu que no mercado diário "esta volatilidade é intrínseca ao sector elétrico", sendo provocada não apenas pelo encontro entre a oferta e a procura, mas também por questões ambientais, como a maior ou menor pluviosidade (que faz variar a capacidade de produção das barragens).

Pedro Verdelho, ouvido esta quarta-feira no Parlamento juntamente com a presidente da ERSE, Maria Cristina Portugal, lembrou ainda os deputados que já em anos como 2016, 2014 e 2013 houve preços médios mensais especialmente reduzidos, como os que se verificaram em março e abril no mercado grossista ibérico.