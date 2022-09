Cristina Ferreira e Fátima Lopes estão juntas para apelar ao consumo de produtos nacionais

"O que nos une? Ser Português é o que nos une. E este selo é a nossa garantia. Escolha Portugal". É com esta mensagem que o programa "Portugal Sou Eu", criado em 2012 para dinamizar a competitividade das empresas portuguesas, junta 16 embaixadores de diferentes sectores num apelo direto ao consumo de produtos nacionais como forma de relançara economia e combater o desemprego.

A campanha, focada na sensibilização dos consumidores para a procura de produtos e serviços que geram valor acrescentado no país, decorre até 15 de julho, desafiando os portugueses a "colaborarem na reconstrução do país, através da compra de produtos com o selo "Portugal Sou Eu".

"O apoio dos Embaixadores do programa revela-se crucial num momento em que é necessário transmitir um sinal de união e esperança no futuro. Sabemos que os portugueses já valorizam a origem dos produtos e serviços, mas neste momento, mais do que nunca, é importante que privilegiem a compra de produtos portugueses, valorizando e dinamizando a oferta nacional", explica o Ministério da Economia sobre o novo projeto.

A seleção nacional de 16 embaixadores é formada por Carolina Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, D.A.M.A, Fátima Lopes, Fernanda Freitas, Henrique Sá Pessoa, Júlio Isidro, Júlio Magalhães, Justa Nobre, Luís Buchinho, Luís Onofre, Nelson Évora, Rosa Mora e Vítor Sobral. E, para além de darem a cara individualmente, estas 16 figuras públicas também formam pares improváveis, como é o caso das apresentadoras de televisão Cristina Ferreira (SIC) e Fátima Lopes (TVI) ou do empresário Luís Onofre e da campeão olímpica da maratona Rosa Mota.

E "O que é que a Rosa Mota e o Luís Onofre têm em comum? Estão unidos pela mesma visão, pela mesma vontade de superação e pela consciência de que Portugal somos todos. Hoje mais do que nunca, é a escolha dos produtos portugueses que nos fará progredir", diz a mensagem que acompanha as fotos de cada um dos oito pares desta seleção que também junta Justa Nobre e Vítor Sobral, Júlio Isidro e D.A.M.A, Cuca Roseta e Nelson Évora, Fernanda Freitas e Henrique Sá Pessoa, Carolina Piteira e Juca Magalhães, Cláudia Vieira e Luís Buchinho.

Quando foi criado, em 2012, pelo Governo, o programa Portugal Sou Eu já assumia o objetivo de dinamizar a competitividade das empresas lusas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia e conta, atualmente, com 3.400 empresas e 1.200 estabelecimentos aderentes.

Cofinanciado pelo Compete 2020, o programa soma mais de 10 mil produtos e serviços qualificados com o seu selo. Representam um volume de negócios agregado superior a 12 mil milhões de euros e, na sua maioria têm marcas registadas, sendo 57% do sector da alimentação e bebidas e 23% da fileira das atividades artesanais.