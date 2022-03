54% da receita do IRC depende de 0,4% das empresas que existem em Portugal

A receita do Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC) em Portugal depende dos (ínfimos) grandes negócios que existem em território nacional. De um total de 492 935 declarações do imposto submetidas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), apenas 0,4% do universo é responsável por 54,3% da receita de IRC arrecadada pelos cofres do Estado, em 2018, que ascendeu a quase 5 mil milhões de euros (4 991 milhões de euros). São todas empresas que faturam a acima de 25 milhões de euros e têm vindo a aumentar face a 2016, segundo dados agora disponibilizados no Portal das Finanças.

