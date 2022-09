TVI suspende Ana Leal por divulgar emails particulares trocados entre a jornalista e a direção do canal

A direção da TVI suspendeu Ana Leal por divulgar ao conselho de redação emails particulares entre a jornalista e a direção do canal. A notícia foi avançada pelo “Observador” e confirmada ao Expresso pelo advogado da jornalista Ricardo Sá Fernandes. A estação televisiva instaurou um inquérito interno e a jornalista foi alvo de um processo disciplinar. Ana Leal fica assim sem trabalhar por período indeterminado, embora continue a receber o vencimento.

Recorde-se que os jornalistas do “Programa Ana Leal”, suspenso a 10 de março, divulgaram ao Conselho de Redação um conjunto de emails trocados entre a jornalista e a direção da televisão acerca da decisão de suspensão do programa, que considera “absolutamente inaceitável”, o que terá gerado “tensão entre a equipa e o diretor de informação”, Sérgio Figueiredo. A equipa do programa acusa ainda a direção de informação de censura em oito reportagens, que não chegaram a ser emitidas pela TVI.

Numa das mensagens enviadas à coordenadora do programa Ana Leal, Sérgio Figueiredo terá escrito que “enquanto os incêndios não se apagam, não é hora de questionar os bombeiros”, sublinhando que estar a insistir nas falhas e em denunciar o que não funciona “assusta as pessoas e afasta-as da antena”.

Ao Expresso, Ricardo Sá Fernandes diz que a coordenadora do “Programa Ana Leal” recebeu uma carta de suspensão e que foi aberto um inquérito “para apurar eventuais comportamentos irregulares, particularmente a divulgação de mensagens de trabalho internas”.

“Essa divulgação ocorreu no âmbito do Conselho de Redação e, assim, também a nível interno”, sublinha o advogado de defesa, acrescentando que isso “não constitui qualquer violação”. O advogado salvaguarda que ainda não foi recebida qualquer nota de culpa, mas acrescenta que “não há qualquer fundamento para isto” e que Ana Leal “é uma jornalista leal e fiel à TVI, para a qual trabalha há muitos anos”.

Para o advogado, “o problema não é disciplinar, mas de liberdade de imprensa” diz, referindo um conjunto de reportagens da jornalista que terão sido alegadamente censuradas. Está em causa “o espírito de liberdade de imprensa e de expressão”, garante.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial da Media Capital (dona da TVI) diz que "um conjunto de razões levaram a esta decisão" de suspender e instaurar um processo disciplinar a Ana Leal. Garante que, embora tenha "havido muita especulação e notícias falsas sobre o tema", não fará qualquer comentário, tal como não fez "nas últimas duas semanas".

Esta não é a primeira vez que Ana Leal é suspensa da TVI. Em 2013, também na sequência de divergências com a direção do canal, a jornalista foi mandada para casa. Na altura a jornalista foi também defendida por Ricardo Sá Fernandes.