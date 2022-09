Renault prepara-se para cortar 5000 empregos mas Portugal deverá ficar de fora

A construtora automóvel francesa Renault prepara-se para anunciar a eliminação de 5000 postos de trabalho em algumas das suas 39 fábricas, num plano de reestruturação que começará de imediato e terminará em 2024.

A notícia está a ser veiculada pelo jornal francês de Le Figaro e adianta ainda que este plano de supressão de mão-de-obra se inclui numa estratégia mais vasta de poupança de dois mil milhões de euros anunciada na semana passada.

Em princípio os visados serão sobretudo trabalhadores cujas idades já rondam os limites da pré-reforma e, segundo o Le Figaro, a empresa não deverá optar pela modalidade da rescisão voluntária que ficaria sempre mais cara e poderia não ser a mais adequada para as necessidades da Renault.

Na fábrica de Cacia (em Aveiro) não há conhecimento de nenhuma alteração. Aliás, nesta unidade da Renault em Portugal – onde trabalham 1100 pessoas – está em curso um plano de investimento de 100 milhões de euros que deverá colocar esta fábrica na linha da frente no fornecimento de uma nova geração de caixas de velocidades para muitos dos modelos da marca. A fase seguinte poderá ser a produção de caixas para veículos elétricos.

Entretanto, amanhã, dia 27 de maio, será apresentado o plano ‘Aliança’, para as três marcas do grupo: a Renault, a Nissan e a Mitsubishi.

O grupo Renault atravessa uma situação financeira muito crítica – com perdas líquidas em 2019 pela primeira vez em dez anos -, e que agora se agravou ainda mais com a paralisação de todas as suas unidades fabris por causa da pandemia. Mas a onda de encerramentos de fábricas é transversal a toda a indústria e a sua parceira Nissan até já admite eliminar 20 mil empregos.

Da parte do governo francês, que detém 15,01% do capital da Renault, existe uma pressão ao mais alto nível para que o grupo não feche nenhuma fábrica em território nacional.