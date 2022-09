Pandemia travou mercado liberalizado de eletricidade

by eve livesey/getty images

Os números de março do mercado liberalizado de eletricidade mostram que foi um mês com um dos mais baixos registos de mudança de fornecedor desde 2012, um resultado que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) associa à pandemia.

Em março o mercado livre registou um ganho de 9.678 clientes, resultado da entrada de 19.151 clientes (dos quais 4.536 transitaram do mercado regulado e os restantes foram contratos novos) e da saída de 9.473. "O impacto da pandemia é visível nestes valores sendo dos mais baixos registados desde 2012", nota a ERSE.

Além das entradas e saídas, o último boletim do regulador regista que em março houve quase 42 mil mudanças de comercializador dentro do mercado livre.

EDP com nova perda de quota

A EDP Comercial conservou o estatuto de maior fornecedor do mercado liberalizado (quer em número de clientes, quer em volume abastecido), mas prolongando a perda de quota de mercado que se verifica há vários meses.

Em março a EDP tinha 78% dos clientes e 41% do consumo fornecido, menos 0,2 pontos percentuais do que em fevereiro.

A perda de quota da EDP foi aproveitada pela Endesa e Goldenergy, que ganharam cada uma 0,1 pontos percentuais, elevando as suas posições para 6,8% e 2,1% dos clientes do mercado livre, respetivamente.

O segmento de grandes consumidores é liderado pela Iberdrola, com uma quota de 26%, o segmento de clientes industriais é encabeçado pela Endesa, com 23,8%, e o de pequenos negócios tem a EDP na dianteira, com 41,2% de quota.

Nos domésticos também a EDP está na liderança, com 72,5%, menos 0,2 pontos percentuais que em fevereiro.