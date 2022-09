Depois da energia limpa, como vamos tratar o lixo deixado pelas eólicas?

A energia eólica está a entrar numa nova etapa de crescimento, com a construção de projetos cada vez maiores no mar, uma vez que em terra os sítios com maior potencial de produção estão há muito ocupados. Mas nos próximos anos a indústria eólica enfrenta um outro desafio: tratar e reciclar, o mais possível, milhares de toneladas de pás eólicas que deixarão de ser usadas. Portugal não será exceção.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler