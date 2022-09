Covid-19. “A utilização da frota caiu para níveis nunca vistos.” Rent-a-car tem 65 mil automóveis parados, alguns até em terrenos agrícolas

O setor de rent-a-car poderá voltar à atividade a meio gás em setembro, mas, para atingir níveis registados em 2019, terá de esperar pelo menos pela Páscoa do próximo ano. Neste momento, estão parados cerca de 65 mil dos 80 mil automóveis que compõem a frota de rent-a-car o que obrigou as empresas a “alugarem estacionamentos e até terrenos agrícolas” para parquear os veículos. Além de uma quebra de utilização superior a 80%, as compras de veículos novos pelas empresas do setor caíram 64% face a 2019, disse ao Expresso Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor.

