Airbus obtém certificação para avião militar em voos de baixa altitude

O novo avião da geração Airbus A400M (M de militar) acaba de alcançar a certificação da sua capacidade de voo automático de baixa altitude, disponibilizando, desta forma, “um desempenho único na sua classe para uma aeronave de transporte militar”, anunciou esta terça-feira a construtora francesa.

A Airbus refere ainda que a campanha de certificação foi realizada em abril, em voos rasantes sobre os Pirinéus franceses e também na zona centro do território, a 150 metros de altitude, e com entrega de carga.

No comunicado agora divulgado, os responsáveis da empresa notam ainda que esta primeira fase de certificação corresponde às operações com Condições Meteorológicas Visuais, ou seja, com visibilidade da tripulação. Mas, haverá uma segunda fase, incluindo as Condições Meteorológicas Instrumentais, sem visibilidade, a certificar no segundo trimestre de 2021.

“Inerente ao domínio dos caças, e sendo uma aptidão única para uma aeronave de transporte militar, os voos automáticos a baixa altitude melhoram a capacidade de camuflagem e sobrevivência do A400M”, tornando o avião menos detetável em áreas hostis e menos suscetível a ameaças durante o voo para operações militares essenciais como a entrega aérea, o reabastecimento aéreo, a logística ou outras operações especiais específicas”, concluem os responsáveis da Airbus.