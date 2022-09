Covid-19. Parlamento alarga até 1905 euros o apoio a sócios-gerentes. Mas há um 'senão'

Esta terça-feira fica cumprida a ameaça lançada ao Governo pelos partidos da oposição há três semanas. O Parlamento aprova uma proposta conjunta do PSD, BE e PAN, para reforçar os apoios a conceder aos sócios-gerentes das pequenas e médias empresas no contexto de pandemia, que resulta da fusão dos vários projetos de lei aprovados na generalidade a 7 de maio. O texto conjunto abre caminho ao acesso dos sócios-gerentes ao regime de lay-off simplificado, até agora apenas disponível aos trabalhadores das empresas, o que, na prática, significaria um reforço substancial da compensação face aos apoios que estão em vigor. Acontece contudo que o PS admite recorrer ao Tribunal Constitucional, pedindo a fiscalização preventiva da lei, travando assim sua aplicação prática a curto prazo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler