Centros Comerciais rejeitam ser “novamente discriminados”

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) quer a reabertura de todas as lojas e espaços comerciais.

Numa nota enviada à comunicação social, António Sampaio de Mattos, presidente da APCC, defende que estes espaços “conseguem garantir todas as condições de segurança aos visitantes e aos colaboradores”, cumprindo as regras do executivo e as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

“Temos a expectativa de que, a 1 de junho, os centros comerciais e os seus lojistas não sejam novamente discriminados face a outros espaços de retalho e possam abrir na sua totalidade”, disse em comunicado o Presidente da APCC.

As actividades que se mantêm impedidas de funcionar – nomeadamente do sector não alimentar e restauração para consumo em foodcourt – são responsáveis por uma percentagem significativa dos lojistas dos centros comerciais, “um sector que assegura mais de 100 mil postos de trabalho e dá um contributo fundamental para a retoma da economia”, refere o comunicado.

“Os cidadãos podem ter confiança e tranquilidade absolutas no uso dos espaços, com a certeza de que são cumpridas todas as regras de segurança sanitária decorrentes da lei, as recomendações da DGS e as melhores práticas promovidas pela indústria dos centros comerciais a nível global”, acrescentou o responsável.

Com custos de operação elevados – resultado de investimentos significativos – os centros comerciais querem potenciar a actividade dos seus lojistas. “São espaços que geram investimento e emprego, seja na actividade das lojas, seja na gestão e marketing, manutenção, segurança e limpeza, que, neste contexto, representa uma fatia maior destes encargos. Todo este ecossistema depende também da saúde financeira de proprietários e gestores”, lê-se no comunicado da associação, que apela a medidas adicionais para o sector, como “flexibilidade nas declarações de IVA” e de outros impostos, durante o período referente ao estado de emergência e de calamidade, além da “moratória de pagamentos de empréstimos, redução das tarifas de electricidade água e gás”, entre outras medidas.

“Os Associados da APCC estão a trabalhar para encontrar soluções equilibradas com a finalidade de assegurar a viabilidade dos negócios dos centros comerciais e das operações das suas 8600 lojas”, afirmou o responsável.