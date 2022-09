Alojamento local com o pior resultado dos últimos cinco anos

Durante o passado mês de abril foram abertas 189 unidades de Alojamento Local (AL), o que representa o valor mais baixo desde setembro de 2014. Desde essa data que não se registava uma dinâmica tão baixa neste sector, revela o relatório da consultora Imovendo divulgado esta segunda-feira.

“Esta é apenas uma evidência da falta de confiança que os investidores atualmente sentem e que revela também que as expectativas futuras para o turismo, em geral, e para o AL em particular, são longe de animadoras, mesmo com os programas que algumas câmaras municipais já anunciaram, como é lo caso de Porto e Lisboa”, afirma Manuel Braga, presidente executivo da Imovendo.

Segundo esta consultora, apesar de abril ter permitido uma certa melhoria dos indicadores de procura imobiliária, os atores que atuam no mercado antecipam uma queda abrupta na atividade do segundo trimestre, tendo o indicador de confiança da procura para este período (do Instituto Nacional de Estatística) atingido o seu valor mais baixo desde o início da série (em março de 2001).



Os responsáveis da Imovendo garantem que a grande questão - que apenas os próximos meses permitirão responder - é a de se saber até que ponto a recuperação que aparentemente hoje se vive no mercado imobiliário (com alguns sinais do lado da procura, com mais negócios a serem realizados e com uma dinâmica muito interessante a ser assegurada do lado comprador) não resulta apenas de um efeito de “válvula de descompressão”.

O AL reveste-se, hoje, de “um caráter quase-tóxico”, quando era encarado, até março, como um produto de elevada rentabilidade, pode ler-se no relatório da Imovendo



“Quem apostou no AL procura agora alternativas, como a venda de ativos ou a sua colocação no mercado de arrendamento de longa duração. Quem dele dependia para escoar produto reabilitado, vê-se com ativos desvalorizados e com menor procura. Quem nele pensava apostar, retrai-se agora, fruto da elevada incerteza e risco que enquadra o setor”, explica ainda Manuel Braga.

O gestor refere também que “é provável que, à medida que o desconfinamento ocorra, a confiança regresse, mas a amplitude da queda de confiança dos profissionais no futuro próximo obriga a que se reflita sobre as melhores estratégias para acelerar a recuperação e a confiança dos consumidores”.