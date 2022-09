Viseu está a tornar-se um polo de inovação do interior

Viseu está no radar dos investidores. Não só tem vindo a apostar na criação de um ecossistema de qualidade de vida — assente na saúde, no emprego, na educação, na cultura, entre outras —, como tem conseguido captar investimentos relevantes para a região. E, apesar da pandemia de covid-19, muitos irão manter-se ou até ser reforçados num futuro próximo.

Só nos últimos três a quatro anos, o Gabinete do Investidor acompanhou 87 processos de investimento, que se traduziram em 18 grandes empresas a apostar em Viseu, 750 novos postos de trabalho e um montante global de €226 milhões. Hoje, estão instalados no município mais de 700 engenheiros, sendo necessários outros 300 nos próximos três anos — e já aí residem cinco mil estrangeiros.

