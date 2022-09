Renda Segura. Câmara de Lisboa avalia os primeiros candidatos

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai começar na próxima semana a fazer as primeiras avaliações aos imóveis candidatos ao programa Renda Segura. Esta iniciativa foi anunciada no dia 18 de maio pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, e prevê arrendar mil casas a privados até ao final do ano, para depois as subarrendar a preços acessíveis à classe média e a estudantes.

“O programa teve uma boa adesão e começámos logo a receber as primeiras candidaturas. Não iremos avançar números, porque muitos dos processos ainda não estão concluídos, mas já temos avaliações agendadas para a próxima semana”, revela ao Expresso fonte do gabinete de Fernando Medina, adiantando que o processo que se seguirá às avaliações será “rápido”. “A autarquia começa a pagar a renda ao senhorio assim que fechar o contrato”, garante a mesma fonte.

