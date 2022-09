Banco de Portugal: maioria da administração nas mãos de Costa

Com Carlos Costa a deixar o cargo de governador e Hélder Rosalino a prolongar o seu mandato desde setembro, estão de saída os únicos membros da administração do Banco de Portugal que não foram designados pelos Governos de António Costa. O atual Executivo tem agora também a possibilidade de ocupar cinco lugares na administração da autoridade bancária, tendo margem para negociações informais com os restantes partidos (o limite de lugares na administração são oito e neste momento estão ocupados cinco). Costa já se comprometeu a falar com a oposição sobre o governador e o PSD vai dando sinais de estar preocupado com a pluralidade do conselho de administração. Os dois, António Costa e Rui Rio, podem, se assim o entenderem, chegar a um terreno comum.

O Governo é o responsável por designar o novo governador, agora que o mandato de Carlos Costa está a mês e meio do fim. Na corrida, os nomes mais referidos têm sido os de Mário Centeno e do vice-governador, Luís Máximo dos Santos. Só que o atual Executivo também tem outras nomeações a fazer, sendo que, para os restantes elementos, a proposta terá de partir do novo governador, mas tem de receber o acordo do Governo. Se for Centeno a ocupar a liderança do supervisor, terá de negociar nomes com o seu sucessor nas Finanças.

