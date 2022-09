Reino Unido entra para o clube das taxas negativas. Saiba porque isso alterou o mercado

O Tesouro britânico juntou-se, esta semana, ao 'clube' mundial das taxas negativas da dívida onde predominam dez economias do euro, incluindo Portugal. Com este marco, mais de 20% do total da dívida pública mundial passa a ser comprada a taxas negativas - isto é, os investidores pagam para as ter na sua carteira, sinalizando a sua confiança nestas economias.

