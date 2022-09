Maioria dos portugueses escolhe o campo como destino das férias de verão

A maioria dos portugueses pretende fazer férias no campo. De acordo com os resultados divulgados esta sexta-feira pelo Barómetro de Opinião COVID-19 da Marktest, 55% dos inquiridos já decidiu que as férias do próximo verão vão ser em ambiente campestre. Os restantes 45% admitem fazer férias de praia.

Segundo a mesma sondagem são os mais jovens e os indivíduos pertencentes às classes ABC1 aqueles que mais acreditam que a opção de férias de verão passará por destinos de Praia.

Nos que escolhem a ida para o campo, dominam claramente as mulheres (59% do total dos que elegeram esta alternativa). Já quanto à escolha do destino ‘praia’ para férias são os homens que lideram.

Na análise por regiões, entre os inquiridos que escolheram o campo como destino, a maioria reside no Grande Porto (62,9%), sendo que 55,1% dos que residem em Lisboa também fazem a mesma opção.

Esta sondagem foi realizada pela Marktest, junto de uma amostra de 513 inquiridos, com mais de 18 anos, residentes em Portugal continental. Os resultados do estudo foram ponderados e extrapolados para o universo em estudo (8.250.000). A recolha da informação decorreu entre os dias 6 e 7 de maio de 2020.