Horizonte 2020. Há outros apoios para reconverter a produção

Tal como o Portugal 2020, o Horizonte 2020 também está a abrir concursos para subsidiar os industriais e demais interessados em reorientarem rapidamente a sua linha de produção para o combate à pandemia da covid-19. As candidaturas terminam já a 11 de junho de 2020 e a decisão promete ser célere, para que os resultados cheguem mais depressa ao mercado.

Nesta competição a nível europeu, estão em jogo €23 milhões para apoiar os industriais a reorientarem a sua produção para o fabrico rápido de equipamento e material médico essencial para realizar testes, tratar ou prevenir a doença. É o caso dos equipamentos de proteção individual, dos ventiladores, das tecnologias de diagnóstico já implantadas com base em materiais avançados ou biotecnologias ou dos sistemas automatizados de desinfeção.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.