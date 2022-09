Fitch adia para novembro revisão do rating de Portugal

A agência de rating Fitch decidiu não publicar esta sexta-feira nenhuma avaliação da notação da dívida de longo prazo portuguesa, mantendo-a em BBB com perspetiva (outlook) estável.

20 de novembro é a próxima data em que a agência tem agendado reavaliar a notação portuguesa.

Caberá, agora, à Moody's a 17 de julho pronunciar-se sobre o rating de Portugal que está em BBB-, apenas um nível acima de dívida considerada especulativa, vulgo 'lixo financeiro'.

Em abril, a Fitch tinha, numa ação não agendada, decidido rever em baixa a perspetiva do rating português de positiva (que antecipava a possibilidade de uma melhoria da notação) para estável.

As agências de notação têm revisto em baixa a perspetiva ou mesmo o rating de algumas dívidas soberanas em virtude dos impactos da crise pandémica sobre as economias e as contas públicas.

A 28 de abril, a Fitch decidiu cortar o rating de Itália para BBB-, apenas um nível acima de dívida considerada especulativa, vulgo 'lixo financeiro'. Itália tinha um conjunto de notações similares à portuguesa, mas com o corte da Fitch passou a ficar numa situação mais desfavorável.

Medida preventiva do BCE contra cortes de rating

Para prevenir os efeitos negativos de cortes de rating nas dívidas da zona euro neste período pandémico, o Banco Central Europeu (BCE) avançou com uma medida preventiva de assegurar a elegibilidade para os programas de compra de ativos dos títulos que até à data de 7 de abril tinham notações de crédito com um mínimo de qualidade (BBB-), desde que o rating não venha a cair abaixo de BB (o segundo nível de dívida especulativa a partir do grau de qualidade mínima de investimento que começa em BBB-).

Esta sexta-feira, a Fitch reviu em baixa a perspetiva da dívida islandesa passando-a para negativa, com base no impacto da pandemia numa economia que está a ser fortemente afetada nos seus principais sectores exportadores, o turismo, a pesca e o alumínio.

Portugal tem notação BBB atribuída pela S&P e a Fitch. A agência DBRS dá uma nota mais elevada, de BBB alto (equivalente a BBB+). A Moody's é a que qualifica pior a dívida portuguesa com uma notação de Baa3, que equivale a BBB-, apenas um nível acima de 'lixo financeiro'.

Dívida portuguesa saiu de 'lixo financeiro' em 2017

Recorde-se que Portugal começou a sair das classificação de rating de dívida especulativa em 2017, com as decisões da S&P e da Fitch. No mesmo ano em que saiu, também, do procedimento por défice excessivo imposto pela Comissão Europeia.

Desde essa altura, o custo de financiamento das emissões de dívida portuguesa desceu significativamente até um mínimo histórico de 0,4% no primeiro trimestre de 2020. Em abril subiu para 0,5%.