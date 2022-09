Donos da Explorer usam fundo para processar a sua própria empresa

A gestora de fundos Explorer Investments foi alvo de uma ação judicial a 5 de maio, movida pelo fundo luxemburguês Allstars Capital. Seria mais um litígio como qualquer outro não fosse o pormenor de que os donos das duas entidades são os mesmos: os sócios fundadores da Explorer, Rodrigo Guimarães e Elizabeth Rothfield.

O processo deu entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa e, além da Explorer, tem outros réus não identificados. O Expresso questionou Rodrigo Guimarães e a Explorer sobre o motivo da ação, mas a gestora de fundos não quis entrar em pormenores.

