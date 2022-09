Covid-19. Bancos contestam prazo para uso das linhas de créditos

Os processos de aprovação das linhas de crédito bonificado com garantia do Estado têm sido alvo de muitas críticas. Há muita burocracia, o dinheiro não chega atempadamente às empresas e o primeiro-ministro, ainda esta semana, perguntou de que estavam os bancos à espera para que o dinheiro entrasse nos cofres das empresas. Mas a banca também tem farpas a lançar a este modelo de financiamento. Numa ronda feita pelo Expresso junto dos principais bancos do sistema, há várias conclusões: o dinheiro disponibilizado não satisfaz a procura e as empresas podem demorar até um ano a utilizar os créditos concedidos, comprometendo verbas que poderiam ser entregues a outras empresas mais necessitadas no imediato. E ainda há a juntar críticas feitas à atuação de outros bancos.

O Expresso sabe que numa reunião à distância na Associação Portuguesa de Bancos, há cerca de duas semanas, as queixas por parte de alguns bancos subiram de tom. Em causa esteve o facto de haver acusações de, na primeira linha disponibilizada pelo Estado para as pequenas e médias empresas no contexto de pandemia, de €400 milhões, ter havido bancos que avançaram com pedidos antes mesmo de terem autorização expressa das empresas no formulário enviado. A videoconferência que reuniu os banqueiros não se ficou por aqui e também foi questionado o critério first come, first serve, que esteve na base da ordenação dos pedidos de financiamento.

