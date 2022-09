Carlos Costa sobre capital chinês na banca: “Os novos acionistas são sujeitos a uma verificação de idoneidade como qualquer outro”

Carlos Costa não se mostra preocupado com a mudança de capital nos bancos portugueses, com a saída de investidores angolanos e a entrada de chineses: “Os novos acionistas são sujeitos a uma verificação de idoneidade como qualquer outro acionista.” Admite que a saída de capital angolano possa ter que ver com a pressão do supervisor, “seguramente o controlo que o supervisor faz em matéria de combate ao branqueamento de capitais deve ter tido o seu peso” bem como as exigências em termos de modelo de governo e “as as exigências em termos de capital”.

Em relação ao Eurobic, Carlos Costa espera que “a operação que está em curso se concretize (a venda ao Abanca)” mas, se não acontecer, “o Eurobic tem que encontrar uma solução que satisfaça as preocupações quanto à qualidade dos acionistas e quanto à sua capacidade para assegurar a robustez da instituição financeira”. Em relação ao controlo do banco de Isabel dos Santos, assegura que o supervisor “fez uma inspeção do qual resultaram várias, muitas dezenas, de determinações”.

