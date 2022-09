Carlos Costa, governador do Banco de Portugal: "As moratórias no crédito foram pensadas para uma crise curta"

Carlos Costa nunca o diz explicitamente, mas parece ter ‘saudades’ de Mario Draghi numa altura em que a economia enfrenta uma das maiores crises da sua história. Prefere dizer que a colegialidade vai permitir “ajustar um estilo a um problema”. Numa entrevista de balanço de mandato (ver pág. 50, Revista E), avisa que as moratórias do crédito devem ser estendidas e que deve haver reescalonamento da dívida das empresas. Diz que Portugal não está em desvantagem nesta crise por causa da dívida, mas reconhece que é um desafio.

Fazia falta Mario Draghi neste momento no BCE perante esta crise?

Cada personalidade tem o seu estilo e cada estilo exige circunstâncias complementares. Estou convencido de que, através da colegialidade, se irá encontrar forma de ajustar um estilo a um problema.

