Angola admite entregar petróleo à China para pagar dívidas

Angola admite vir a negociar a entrega à China de carregamentos de petróleo no alto mar na posse de traders que, devido a paralização da economia mundial provocada pela pandemia da covid-19, não conseguem colocar no mercado, soube o Expresso junto de uma fonte da Sonangol. Com esta operação, as autoridades angolanas pretendem antecipar junto de Pequim a amortização de parte de uma dívida de 22 mil milhões de dólares.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler