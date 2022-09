Cruz Vermelha Portuguesa discute venda do hospital a 8 de junho

A administração da Cruz Vermelha Portuguesa vai discutir a venda da sociedade que detém a gestão do seu hospital no próximo dia 8 de junho.

A convocatória consta de um anúncio publicado esta quinta-feira no jornal ‘Público’ onde é dito “convoco a Assembleia Geral da Cruz Vermelha Portuguesa a reunir com caráter extraordinário, no próximo dia 8 de junho” e é assinada por Manuela Filipe, presidente da AG da CVP.

A reunião tem apenas um ponto: a “discussão para aprovação sobre a oportunidade de alteração da composição do capital social da Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A./HCVP e de aceitação da sequente proposta de Acordo de Alienação da Componente Acionista da Cruz Vermelha Portuguesa”.

A compradora será a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) que, desde o verão do ano passado, é apontada como a ‘salvadora’ do hospital. O hospital é gerido através de uma sociedade anónima de direito privado, em que 54,97% são da CVP, 45% da Parpública e o (ínfimo) restante capital está nas mãos de privados (médicos). E o Estado tem “urgência” em vender este ativo, como noticiou o Expresso.

O HCVP vive tempos conturbados atuados por um clima de suspeição e de ‘guerra’ entre os trabalhadores e o presidente do conselho de administração (CA), Francisco George, que é o presidente nacional da CVP . Entre as denúncias contra a gestão liderada pelo ex-diretor geral da Saúde – que têm sido feitas chegar às mais altas figuras do Estado através de cartas –, consta a acusação de Francisco George estar a conduzir o hospital rumo à “falência”.

O conflito latente entre profissionais e administrador e a débil situação financeira da unidade preocupam a Parpública — tutelada pelo Ministério das Finanças e acionista minoritária da entidade gestora do HCVP —, que teme pelos danos reputacionais causados ao hospital.

Agora, a prioridade do acionista Estado é estancar as perdas no HCVP, que teve quase 4 milhões de euros de prejuízo em 2019 (“o pior resultado da sua história”) e acumula uma dívida total (passivo corrente e não corrente) de quase €44 milhões, de acordo com o relatório e contas da Parpública – que injetou, nesse ano, €2 milhões na unidade de saúde para dar resposta a problemas de tesouraria, entre os quais o pagamento de salários.

As due diligences (processo de análise da situação da unidade), a pedido da Santa Casa, já estão concluídas e a Parpública confirmou ao Expresso que houve um entendimento entre os três organismos “em trabalhar uma solução que já foi definida em conjunto com a máxima urgência”. Questionada sobre o não avançar da operação, a Parpública referiu que a “pergunta deve ser colocada à CVP”.

O Expresso apurou que o negócio deverá prever que a SCML fique, para já, com parte do capital da CVP e da Parpública, ficando a porta aberta para, no futuro, passar a deter a totalidade da sociedade gestora. O terreno e o edifício do hospital permanecem nas mãos da CVP.